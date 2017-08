vor 2 Stunden Ramona Holdenried Karlsruhe Volle Tierheime: Liebe Halter, zum Kuscheln gibt es Plüschtiere!

Diese Meldung jährt sich mit trauriger Regelmäßigkeit: Tausende Tierheime kommen an ihre Belastungsgrenzen, da sie ausgesetzte und abgegebene Tiere versorgen müssen- so auch in Karlsruhe. Dabei ist dieses Phänomen nur ein Symptom für eine zunehmende Verantwortungslosigkeit von Tierhaltern. ka-news-Reakteurin Ramona Holdenried appelliert daher an alle Tierfreunde: "Werdet euch eurer Verantwortung bewusst!"