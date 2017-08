An diesem Montag kam es am Karlsruher Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Karlsruher Bundespolizei. Der Grund: Ein Unbekannter hatte hier eine Drohnachricht hinterlassen. In einer Pressemitteilung fordern die Stadträte Wenzel und Schmitt, Initiatoren der "Allianz für mehr Sicherheit", Kameraüberwachung am Karlsruher Hauptbahnhof. Gestartete Pilotprojekte wären bisher nicht in Karlsruhe angekommen.

Am 15. August gab es eine Drohnachricht am Karlsruher Hauptbahnhof, die einen großen Polizeieinsatz auslöste. Jetzt fordern die Stadträte Jürgen Wenzel von den Freien Wählern und der parteilose Stefan Schmitt Videoüberwachung am Hauptbahnhof in Karlsruhe.

Die Deutsche Bahn habe im Mai 2016 bekannt gegeben, die Videoüberwachung an Bahnhöfen ausbauen zu wollen, heißt es in der Pressemitteilung. Das ursprünglich geplante Budget sei von 25 auf 85 Millionen Euro aufgestockt worden.

Dazu Wenzel: "Schon 2014 wurde der Mannheimer Hauptbahnhof mit mehr als 60 Kameras ausgestattet. Seitdem sind die Straftaten im Bahnhof und auch im Umfeld deutlich zurückgegangen. Diesen Standard erwarten wir von der Deutschen Bahn auch für Karlsruhe!"

In einer Anfrage wollen sich die beiden Stadträte erkundigen, ab wann der Einsatz von Überwachungstechnik am Karlsruher Hauptbahnhof geplant ist. Zudem erkundigen sich Wenzel und Schmitt nach der Zahl der Straftaten am Bahnhof. "Die am Montag im Hauptbahnhof gefundene Drohnachricht zeigt, dass es auch in unserer Stadt Menschen gibt, die mit derlei Gedanken spielen. Deshalb sollte auch die Stadtverwaltung daran interessiert sein, dass die Überwachungstechnik so schnell als möglich in Karlsruhe installiert wird", so die Stadträte.

