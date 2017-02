31.08.2016 07:00 Florian Kaute Karlsruhe Videoüberwachung Karlsruher Bahnen: Opfer sollten sich schnell melden

Klein und unscheinbar hängen in allen Karlsruher Bahnen schwarze Halbkugeln an der Decke: Was darin ist, hat es aber in sich. Seit 2013 sind sämtliche Stadt- und Straßenbahnen mit einer Videoüberwachungsanlage ausgestattet. In der Debatte um Müll in den Karlsruher Nahverkehrsfahrzeugen wurde der Ruf nach einer Auswertung des Materials auch zu diesem Zweck laut. Ist das überhaupt möglich?