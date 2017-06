Versuch gescheitert: Fahrradbesitzer überrascht Dieb in Bulach

Gegen 21.30 Uhr hat ein Fahrradbesitzer einen Dieb auf frischer Tat ertappt, wie er mit einem Bolzenschneider das Schloss durchtrennte. Der Mann rief die Polizei, die den Verdächtigen auch festnehmen konnte.

Nach einem versuchten Fahrraddiebstahl konnte die Polizei am Sonntagabend in Bulach einen 36-Jährigen vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte wurde gegen 21.30 Uhr vom Eigentümer des Fahrrades dabei überrascht, wie er in der Marie-Alexandra-Straße mit einem Bolzenschneider das Kabelschloss durchtrennte.

Der Fahrradeigner verständigte die Polizei und verfolgte den 36-Jährigen bis zur Laurentiusstraße. Dort hatte sich der Täter hinter einem Pkw versteckt und konnte festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben einem griffbereiten Taschenmesser auch noch Drogenersatzstoffe.