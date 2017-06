Die städtische Müllabfuhr ist am Freitag, 30. Juni, nicht im Einsatz. Daher kommt es, wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt, zu Verschiebungen der Abholzeiten bei Restmüll, Wertstoff, Bioabfall und Papier.

Nicht betroffen seien Grötzingen, Hohenwettersbach, Grünwettersbach, Palmbach und Stupferich. In Neureut kommt die Müllabfuhr nach Angaben der Stadt am Donnerstag statt am Freitag. Geschlossen seien zudem die Schadstoffannahmestelle in der Maybachstraße, die Kompostierungsanlagen in Knielingen und Grötzingen und alle Wertstoffstationen außer denen in Neureut und Grünwettersbach.