vor 2 Stunden Marxzell Vermisster aus Marxzell: Wer hat diesen Mann gesehen?

In einer Pressemitteilung bittet die Karlsruher Polizei um Mithilfe: Seit Dienstagnachmittag wird Rüdiger Pitzal vermisst. Der krankheitsbedingt leicht orientierungslose 56-Jährige verließ gegen 16 Uhr ein Pflegeheim in Marxzell. Danach wurde er noch an der Aral-Tankstelle im Ort gesehen, seither fehlt von ihm jede Spur.