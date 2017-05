Rund 170 Millionen Menschen sind jährlich mit Bus und Bahn im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) unterwegs. Doch nicht immer geht der Einstieg in Karlsruhe problemlos vonstatten. Ein ka-Reporter wirft den Verantwortlichen vor, nicht genug für die Sicherheit beim Zustieg zu tun.

Der ka-Reporter berichtet in einer Nachricht an die Redaktion, dass eine 85-Jährige Dame von einer schließenden Bahntür getroffen und dabei verletzt wurde. Er wirft den Karlsruher Verkehrsbetrieben mangelnde Aufklärung im sicheren Bahnfahren für ältere Menschen, aber auch ein Unterschätzen der Gefahren im Türbereich vor.

Wenn die Bahntür zu Quetschungen führt

Was war passiert? Wie er beschreibt, wollte im Winter eine 85-Jährige in eine Niederflurbahn steigen. Dabei hielt sie sich am Haltegriff an der Seite der Tür fest, als sich die Bahn in Bewegung setzte. Die Frau habe sich gegen die Tür gelehnt und so das Schließen verhindert, berichtet der ka-Reporter. Dabei habe sie dann eine sieben Zentimeter große Quetschwunde erlitten.

Der ka-Reporter vermutet einen Zusammenhang zwischen dem natürlichen Alterungsprozess der Haut und den Gummi-Dämpfern, die an den Bahntüren angebracht sind. Seine Frage an die Verkehrsbetriebe: "Hat man bedacht, dass im Winter das Gummi wie Metall wird?" Eine Frage, auf die er nach eigener Aussage bislang noch keine Antwort bekommen hat.

Karlsruher Verkehrsbetriebe verweisen auf Normen

Wie Nicolas Lutterbach, Pressesprecher für die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilt, ist den Unternehmen bekannt, dass sich der Härtegrad der Türgummis bei unterschiedlichen Temperaturen ändern kann. Aber, das betont der Pressesprecher, "halten diese jedoch immer die normativen Vorgaben bezüglich der erlaubten Kräfte ein".

Diese Kräfte entstehen, wenn sich eine Person in einer schließenden Tür befindet. "Bei einem 'Widerstand', zum Beispiel wenn eine Person zwischen den beiden Türblättern steht, erkennen die Türen diesen 'Widerstand' und öffnen sich dann", beschreibt Lutterbach den Vorgang. Auch eine Belastung der Trittstufen sorge dafür, dass sich die Türen wieder öffnen.

"Zudem sind im Türbereich als weiterer Sicherheitsmechanismus auch die Lichtschranken installiert, die ebenfalls ein Schließen der Türen verhindern, wenn sich eine Person im Einstiegsbereich aufhält", erklärt der Pressesprecher weiter. Alle acht Wochen würden die Türen getestet und die Ergebnisse protokolliert. Aber wie häufig kommt es nun vor, dass sich dennoch Unfälle im Bahntür-Bereich ereignen?

Unfälle durch Eingreifen in die Tür sind bekannt

Im Vergleich zu anderen Unfällen, wie etwa dem Stürzen nach Bremsungen, hätten Unfälle mit den Bahntüren einen sehr geringen Anteil, so Lutterbach. In den wenigen Fällen, so der Pressesprecher weiter, kämen die Fahrgäste häufig zu Fall, weil sie die Trittstufe nicht mit ausreichend Gewicht belasten könnten. Wenn diese Stufe einfahre, könne es zum Sturz kommen.

Ein anderer Fall, der sich auch mit den Beschreibungen des ka-Reportes deckt, kommt aber auch häufiger vor: Unfälle, weil die Personen in schließende Türen greifen und sich dann am Holmen an der Türseite festhalten. Dadurch käme es zu einem schrägen Auftreffen der der Tür auf den Arm der betroffenen Person, schildert der Pressesprecher. Konkrete Zahlen, wie oft es zu diesem Fall kommt, wurden gegenüber ka-news nicht genannt. Auch zum vom ka-Reporter geschilderten Fall kann der Pressesprecher keine Angaben machen.

Älteren Fahrgästen empfiehlt Lutterbach, den Taster in Anspruch zu nehmen, welcher mit einem Kinderwagen-Symbol versehen ist. "Mit Betätigung dieses Tasters ist der automatische Schließablauf außer Kraft gesetzt und dem Fahrpersonal wird mit einem gelb blinkender Leuchtmelder an der Armaturentafel signalisiert, dass dieser Taster betätigt wurde", so der Pressesprecher. Dann würde die Tür erst auf manuellen Befehl des Fahrpersonals schließen, "bei neueren Fahrzeugen nach Ablauf der eingestellten Zeit von einer Minute nach dem Freiwerden der Sicherungseinrichtungen."