vor 2 Stunden Karlsruhe Verletzte und Bewusstlosigkeit: Kreisligaspiel endet im Tumult

Im Zuge der Fußballbegegnung in der Kreisliga zwischen der Karlsruher Sportvereinigung Germania 1887 e. V. und dem Fußballverein Sulzbach e. V. kam es am Sonntagnachmittag zu einem Tumult auf dem Spielfeld in Karlsruhe, darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.