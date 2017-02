Reisetaschen gepackt? Am Mittwoch werden die Schulzeugnisse ausgeteilt und dann beginnen nun offiziell die großen Sommerferien in Karlsruhe. Der Flughafen Baden-Airpark rechnet zum Ferienstart allein am kommenden Freitag mit über 5.600 Fluggästen. Um Staus oder teureren Flugpreisen zu entkommen, läuten viele Eltern eigenmächtig die Ferien ihrer Kinder früher ein - das ist leider ordnungswidrig.

Viele Familien sind an die Schulferienzeiten ihrer Sprösslinge gebunden, gerade zu Ferienbeginn sind Flüge zu den beliebten Urlaubszielen restlos ausgebucht und die Ticketpreise stehen in keinem Verhältnis mehr zu dem Preis, den man für die selbe Leistung nur wenige Tage zuvor bezahlt hätte. Schon ein oder zwei Tage vor Ferienstart zu fliegen, macht oftmals einen deutlichen finanziellen Unterschied.



Die Notenkonferenz ist gelaufen, die Schulzeugnisse gedruckt und außer Wandertagen und Filmmarathons verpassen die Schüler eh nichts mehr? So wahrscheinlich die Gedanken mancher Familien. Sie nehmen ihre Kinder einfach auf eigene Faust früher aus der Schule. Doch damit verletzen sie die gesetzliche Schulbesuchsverordnung. Das Landesschulgesetz verpflichtet die Eltern sicher zu stellen, dass ihre Kinder am Unterricht teilnehmen. Unter die Anwesenheitspflicht fallen auch schulische Veranstaltungen wie Wandertage oder Ausflüge.

Hohe Bußgeldstrafen und Polizeirazzien an Flughäfen

Doch wer ahndet diese Ordnungswidrigkeit? Die leitende Schulamtsdirektorin des staatlichen Schulamts Karlsruhe erzählt von stichprobenhaften Kontrollen auf Flughäfen und Bahnhöfen, insbesondere vor den Ferien. "Wird für ein Kind bei einer Überprüfung festgestellt, dass ein Verstoß der Schulbesuchsverordnung vorliegt, wendet sich die Polizei an die Schule", so Elisabeth Groß. Die Schule gehe bei Verdacht auf Schwänzen auf Eltern zu und weise diese nachdrücklich auf die Teilnahmepflicht hin. Eine notwendige Intervention in den Elternhäusern übernehme dann die Polizei, erklärt Groß.

Am Flughafen Baden-Airpark, nahe Karlsruhe, werden früher-fliegende Schüler nicht überprüft. Zum einen liegen dem Flughafen keine passagierbezogenen Daten vor, zum anderen dürften diese aus Datenschutzgründen nicht genutzt werden, um beispielsweise vermeintliche Schulschwänzer der Polizei zu melden, wie Elke Fleig, eine Sprecherin des Baden-Airparks erklärt.

"Wir haben ein Einzugsgebiet, dass neben Baden-Württemberg auch große Teile von Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und dem Elsass abdeckt.In jedem Bundesland fangen die Ferien zu einem anderen Zeitpunkt an, wie sollen wir am Flughafen erkennen, aus welchem Bundesland ein Kind gerade kommt und ob es nun Schule schwänzt oder nicht?", erklärt sie weiter.

"Die sind dann halt krank"

Von Polizeikontrollen am Baden-Airpark sei ihr nichts bekannt, ebenso kann die Bundespolizei solche Kontrollen im Raum Karlsruhe nicht bestätigten. Scheinbar ist man sich bei den Behörden uneins wer dafür zuständig ist, die "Frühurlauber" zu kontrollieren. "Offiziell beginnt natürlich keiner die Ferien früher oder verlängert sie ohne Genehmigung. Die Kinder sind dann halt krank", äußert sich ein Karlsruher Schuldirektor.

Dass mit solchen Fällen des Schulschwänzens eher unentschlossen umgegangen wird, kann die ehemalige Schülerin Nicole S. bestätigen. In ihren acht Jahren Schulzeit auf einem Karlsruher Gymnasium habe sie eigentlich regelmäßig in der letzten Schulwoche gefehlt: "Meine Mutter hat die Krankmeldung einfach auf den Anrufbeantworter des Sekretariats gesprochen. Probleme habe ich damit nie bekommen."