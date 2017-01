16.01.2017 12:18 Karlsruhe Verkehrs-Chaos: 20 Kilometer Stau nach Unfall am Dreieck Karlsruhe

Zum Start in die Woche brauchten Autofahrer in Karlsruhe jede Menge Geduld: Nachdem es am Montagmorgen zu einem Unfall am Autobahndreieck Karlsruhe auf der Überleitung der A5 in Richtung Pforzheim gekommen war, staute sich der Verkehr auf einer Strecke von rund 20 Kilometern.