14.10.2016 19:00 Karlsruhe Verkehr in Hagsfeld: Können neue Park-Markierungen helfen?

In Hagsfeld könnten neue Parkmarkierungen angebracht werden. Die Stadt erhofft sich dadurch eine Verkehrsentlastung des Stadtteils. Die Planungen wurden am vergangenen Donnerstag im Planungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt. Die Stadt informiert darüber in einer Pressemeldung.