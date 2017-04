Verhandlung in Karlsruhe: Streit um "Mannheimer Loch" vor dem Ende

Die Künstlerin Nathalie Braun Barends kann wohl weder mit Schadenersatz noch Wiederherstellung zweier beim Umbau der Kunsthalle Mannheim zerstörter Installationen rechnen.

Die Interessen von Braun Barends hätten voraussichtlich hinter denen der beklagten Stadt Mannheim als Betreiberin der Kunsthalle zurückzustehen, deuteten die Richter des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe am Mittwoch in der Berufungsverhandlung an. Zum einen geht es um die Lichtkonstruktion "Pharadise", die wegen dringender Sanierung einer maroden Kuppel vor Jahren abmontiert und seitdem nicht mehr aufgebaut wurde.

Zum anderen geht es um das sogenannte Mannheimer Loch, eine aus übereinanderliegenden Löchern bestehende Rauminstallation namens "Hhole for Mannheim". Sie zog sich ursprünglich durch sieben Ebenen eines Gebäudetrakts. Da dieser Trakt im Zuge des Umbaus inzwischen komplett entkernt ist, existiert auch dieses Kunstwerk nicht mehr.

In der Vorinstanz hatte das Landgericht Mannheim die beiden Klagen auf Wiederherstellung der Werke sowie Schadenersatz abgewiesen. In Sachen Mannheimer Loch wurde die Stadt aber zur Zahlung von rund 66.000 Euro Honorar verurteilt. Beide Parteien hatten danach Berufung eingelegt. Eine Entscheidung fällt frühestens am Donnerstag.