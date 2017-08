31.10.2016 20:00 Karlsruhe Verdächtiges Trio: Polizei schnappt Fahrrad-Diebe in der Oststadt

Das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt kam in der Nacht zum Sonntag drei mutmaßlichen Fahrraddieben auf die Schliche. Wie aus einem Pressebericht hervorgeht, konnte eine Polizeistreife gegen 2.15 Uhr in der Gottesauer Straße in Karlsruhe drei Personen feststellen, die sich verdächtig hinter einem Glascontainer versteckten, als sie den Streifenwagen erblickten.