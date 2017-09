Wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung muss sich seit dem heutigen Dienstag ein 21-Jähriger vor der Staatsschutzkammer des Karlsruher Landgerichts verantworten. Dem jungen Mann aus Weinheim wird vorgeworfen, einen Anschlag geplant zu haben.

Der Angeklagte wurde Anfang Februar dieses Jahres festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen vor, "sich dazu entschlossen zu haben, auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einen gegen Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen gerichteten Anschlag zu begehen, um jihadistische Positionen weltweit zu unterstützen."

Hierfür soll er an seinem Wohnort in Weinheim einen Betrag in Höhe von mindestens 2.030 Euro angespart haben. Es besteht nach Aussage der Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass der Angeklagte mit diesem Geld eine Waffe in Rumänien erwerben wollte.