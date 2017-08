Verbindung in die Innenstadt: Karlsruhe will Radnetz verbessern

Der Erarbeitung eines Bebauungsplans in der Nordweststadt steht nichts mehr im Weg, wie die Stadt Karlsruhe meldet. Der Planungsausschuss hat die geplante Wohnbebauung soweit durchgewunken. Auch die Themen Radnetz und E-Mobilität standen auf der Tagesordnung.

Die geplante Wohnbebauung in der Nordweststadt nimmt konkretere Formen an. Wie die Stadt in einer Pressemeldung erklärt, hat der Planungsausschuss grünes Licht für den Bebauungsplan in der Nancystraße gegeben. Die neue Wohnbebauung mit insgesamt 245 Wohneinheiten soll im Areal zwischen Nancystraße, Wilhelm-Hausenstein-Allee, August-Bebel- und Kußmaulstraße entstehen.

Zudem beriet der Planungsausschuss auch über die Umsetzung des Konzepts "RadNETZ Baden-Württemberg". Hier wollen sich das Stadtplanungsamt und die anderen beteiligten Ämter zunächst der Radachse von der Rheinbrücke über die Siemensallee und die Moltkestraße in die Innenstadt annehmen, weil dort der größte Handlungsbedarf besteht.

Drittes Thema war die E-Mobilität. Von einer Befreiung elektrisch betriebener Fahrzeuge von den Parkgebühren möchte der Planungsausschuss auch weiterhin absehen. Die Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie möchte bis Ende des Monats zunächst wissen, wie die Kommunen ihre Empfehlungen zur Förderung der Elektromobilität umgesetzt haben.