vor 3 Stunden Karlsruhe Urlaubszeit in der Fächerstadt: So verreisen die Karlsruher!

In den großen Ferien beginnt für viele Menschen der heiß ersehnte Sommerurlaub. Auch viele Karlsruher zieht es in der schönsten Zeit des Jahres wieder einmal in die Ferne: Italien, Spanien oder doch lieber Griechenland? ka-news hat sich in der Fächerstadt umgehört, wohin es für die Karlsruher diesen Sommer in den Urlaub geht.