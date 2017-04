vor 19 Stunden Karlsruhe Untersuchungshaft angeordnet: Diebestrio in Karlsruhe geschnappt

Am Donnerstagnachmittag wurden zwei 20 und 22 Jahre alte Frauen und ein 19-Jähriger beim gemeinschaftlichen Diebstahl in einem Karlsruher Elektronikfachgeschäft ertappt. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.