15.10.2016 19:00 Karlsruhe Unterführung am Albtalbahnhof wird für Sanierung voll gesperrt

Die Fußgänger müssen sich im Karlsruher Westen auf eine neue Behinderung einstellen: Die Unterführung in der Ebertstraße wird gesperrt. Die nächsten zwei Monate müssen sie daher eine Umleitung in Kauf nehmen. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.