Rund ein Jahr nach einem schweren Unfall in Forst hat das Karlsruher Landgericht am Mittwoch einen Autofahrer wegen versuchten Mordes verurteilt. Er war betrunken auf den Gehweg gefahren und hatte einen Fußgänger dabei schwer verletzt.

"Glück und Unglück liegen so nahe beieinander", eröffnet der Verteidiger des 33-jährigen Angeklagten am Mittwochmorgen sein Plädoyer im Karlsruher Landgericht. Eben noch sei noch mit der Hochzeit der Cousine einer der glücklichsten Tage in der Familie gefeiert worden, im nächsten Moment geschieht aber der schreckliche Unfall.

In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 2016, nach den Feierlichkeiten, war sein Mandant betrunken in den Wagen seiner Mutter gestiegen und hatte nur kurze Zeit später einen damals 18-Jährigen angefahren. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer.

"Mit absoluter Sicherheit fahrunfähig"

In der vergangenen Woche wurde die Hauptverhandlung eröffnet. Der Angeklagte entschuldigte sich bei dem Unfallopfer und gab an, aufgrund der Alkoholisierung keine Erinnerung mehr an die Tatnacht zu haben. Auch will er nicht mitbekommen haben, wie er 18-Jährigen erfasst und schwer verletzt hat. Vielmehr sei er davon ausgegangen, dass er einen Gegenstand angefahren habe, so der 33-Jährige beim Prozessauftakt.

Nach Ansicht der Sachverständigen dürfte der Alkoholgehalt des Angeklagten in der Unfallnacht je nach Rechenweise bei 1,5 bis vier Promille gelegen haben. Realistisch dürfte nach Einschätzung des Sachverständigen ein Wert von rund 2,5 Promille gewesen sein. "Er war aber mit absoluter Sicherheit fahrunfähig", so der Richter.

Richter sieht versuchten Mord in der Tat

Vor der Urteilsverkündung plädiert die Verteidigung daher für eine Strafe auf Bewährung wegen fahrlässiger Straßengefährdung und Körperverletzung. Immerhin sei dem Angeklagten das Ausmaß des Unfalls nicht bewusst gewesen, eine Tötungsabsicht hätte nicht vorgelegen. Die Staatsanwaltschaft hingegen spricht von fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und des versuchten Mordes durch Unterlassene Hilfe und forderte aus diesem Grund dreieinhalb Jahre Haft.

Dieser Forderung schließen sich am Mittwoch die Richter an. Der Vorsitzende Richter meldet Zweifel an, dass der Angeklagte wirklich nicht gemerkt hatte, dass er einen Menschen angefahren hatte. Dabei bezieht er sich auf die Aussagen von Anwohnern, die in der Tatnacht durch den Knall des Unfalls geweckt worden seien. Anschließend hätten sie bemerkt, wie ein weißer SUV nach der Unfallstelle zum Stehen gekommen und anschließend wieder mit einem geplatzen Reifen und entsprechender Lärmkulisse angefahren sei. Aus dieser Beobachtung schließt der Vorsitzende Richter, dass es dem Angeklagten durchaus bewusst gewesen sein muss, dass er einen Menschen verletzt hatte.

Ohne Hilfe wäre das Unfallopfer gestorben

Wäre dem heute 19-Jährigen keine schnelle Hilfe zuteil geworden, wäre er gestorben. Da ist sich der Vorsitzende Richter sicher. Nur durch den glücklichen Umstand, dass bereits kurze Zeit spätere andere Gäste der Hochzeitsgesellschaft, unter anderem eine Krankenschwester, dem Schwerverletzten zu Hilfe eilten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Eine Tatsache, die der Unfallflüchtige nicht vorhersehen konnte, so der Richter.

Und so verhängt er zum einen eine Strafe von neun Monaten für die fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Die anschließende Flucht nach dem kurzen Anhalten bewertet der Richter als einen neuen Tatvorwurf: versuchter Mord. "Eine ganz miese Sache", wie er betont.

Gemildert werde diese Teilstrafe, aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes und der Tatsache, dass es ein Unterlassungsdelikt war, der Angeklagte also beispielsweise nicht aktiv durch Schläge und Tritte den Tod herbeiführen wollte.

Die Gesamtstrafe von dreieinhalb Jahren wird von den Richtern aufgrund der Schwere der Tat nicht zur Bewährung ausgesetzt. Zudem ist der Angeklagte auch seinen Führerschein los. Die Verteidigung hat nun noch die Möglichkeit, innerhalb von einer Woche Einspruch gegen das Urteil einzulegen.

