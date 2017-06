Am Fronleichnamstag ist auf der A8 bei Remchingen ein Auto ausgebrannt. Zuvor war die Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitwand geprallt.

Schwere Verletzungen hat eine 60 Jahre alte Autofahrerin am späten Nachmittag des Fronleichnamstages auf der Autobahn A 8 bei Remchingen erlitten. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Das berichtet die Polizei am Freitag in einer Mitteilung an die Presse.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen war die Renault-Fahrerin gegen 18.05 Uhr in Richtung Osten unterwegs, als sie offenbar infolge Alkoholgenusses nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelleitwand prallte. Von dort abgewiesen, schleuderte der Wagen nach rechts und stieß gegen einen auf der mittleren Spur fahrenden Kleinwagen. In der Folge geriet der Renault gegen die rechte Schutzplanke, rutschte daran entlang und schleuderte schließlich in eine Böschung, wo er auf ein Verkehrszeichen prallte und kurz darauf Feuer fing. Ersthelfer konnten die 60-Jährige glücklicherweise rechtzeitig aus ihrem rasch lichterloh brennenden Wagen holen.

Auto brennt bei Unfall auf A8 aus Alle Bilder

Nachdem die Frau, deren Atemluft deutlich nach Alkohol roch, sich dem Transport im Rettungswagen erfolglos verweigert hatte, wurde sie auf der Intensivstation eines Krankenhauses aufgenommen. Hier wurde auf richterliche Anordnung bei ihr auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Rettungsdienste waren mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz. Zur Löschung des Fahrzeugs war Feuerwehr mit vier Fahrzeugen angerückt. Neben dem Wagen der Frau musste auch der Kleinwagen der unverletzt gebliebenen 20 Jahre alten Beteiligten abgeschleppt werden.