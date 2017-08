vor 4 Stunden Stutensee Unfall in Stutensee: Auto landet nach Ausweichmanöver in Vorgarten

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr kam es in der Friedrichsstraße in Stutensee-Spöck zu einem Unfall. Wie die Polizei auf Nachfrage von ka-news bestätigt, landete ein Auto dabei in einem Vorgarten. Schwer verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.