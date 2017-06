vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall in Rintheim: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Elfmorgenbruchstraße in Rintheim: Nach ersten Informationen der Polizei sind hier gegen 11 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Die Strecke in Richtung Autobahnzubringer ist voraussichtlich noch für eine Stunde gesperrt.