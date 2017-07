Unfall in Grünwinkel: Auto streift Seniorin - Fahrer fährt einfach weiter

Nach einer Fahrerflucht in Grünwinkel bittet die Polizei in einer Pressemitteilung um Hinweise aus der Bevölkerung: Die Beamten suchen den Fahrer einer Geländelimousine mit Offenburger Kennzeichen. Dem Fahrer wird vorgeworfen, eine Seniorin gestreift zu haben und dann einfach weitergefahren zu sein.

Die Polizei sucht nach einem bislang noch unbekannten Fahrer, der am Mittwoch gegen 17.55 Uhr an der Ecke Heidenstückerweg und Durmersheimer Straße von einem Schnellrestaurant aus hupend in Richtung B36 abgebogen war. Der Autofahrer hatte dabei eine die Fahrbahn querende 74-jährige Fußgängerin gestreift.

"Obwohl die Frau mit dem von ihr geschobenen Fahrrad zu Fall kam und sich derart verletzte, dass sie von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden musste, fuhr der Verursacher ohne anzuhalten weiter", berichtet die Polizei. Hinweise auf das silberne Fahrzeug, möglicherweise einen Ford Kuga, nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0721) 944840 rund um die Uhr entgegen.