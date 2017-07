Bei Malsch wurden am Mittwochabend zwei Rennradfahrer verletzt. Wie die Polizei berichtet, waren sie zusammengestoßen und daraufhin gestürzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Männer in einer Gruppe von Rennradfahrern gegen 19.45 Uhr die L608 von Freiolsheim kommend in Richtung Malsch. Ein 47-jähriger Zweiradfahrer führte die Gruppe an, wobei unmittelbar nach ihm ein 49-jähriger folgte.

"An der Einmündung in Richtung Völkersbach bog der 47-Jährige nach rechts ab, was jedoch vom Nachfolgenden zu spät bemerkt wurde und es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern kam", berichtet die Polizei. Sie stürzten hierdurch zu Boden und zogen sich schwere Verletzungen zu. Herbeigeeilte Rettungskräfte versorgten die zwei Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.