vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall auf Durlacher Allee: Geisterfahrer lässt Auto stehen und flüchtet

Ein Geisterfahrer hat am Montagabend einen Verkehrsunfall auf der Durlacher Allee verursacht. Er war von Durlach in Richtung Innenstadt entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Beim Ausweichmanöver der Autofahrer in regulärer Fahrtrichtung von Karlsruhe in Richtung Durlach kam es zum Auffahrunfall. Der Falschfahrer selbst ist noch flüchtig.