Achtung Autofahrer: Wie die Polizei mitteilt, ist es auf der B3 zwischen Grötzingen und Weingarten gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ersten Informationen zufolge, seien insgesamt sechs Fahrzeuge - darunter auch ein Lkw - beteiligt.

Weiter heißt es, dass insgesamt fünf Personen leicht verletzt seien. Aktuell staut sich der Verkehr auf bis zu in Richtung Karlsruhe auf bis zu vier Kilometern. Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Auch in die Gegenrichtung kommt es zu Behinderungen.

LKW schiebt fünf Autos ineinander Alle Bilder

Aktualisierung, 9.39 Uhr:

Nach Informationen der Einsatzkräfte vor Ort, hat ein Lastwagen einen Auffahrunfall verursacht: Der LKW war in ein Stauende gefahren und hat dabei insgesamt fünf Autos ineinander geschoben. Die fünf Autofahrer wurden dabei leicht verletzt.

Derzeit wird die Unfallstelle geräumt. Der Verkehr wird abwechselnd auf einer Fahrbahn vorbei geführt.

Aktualisierung, 14.27 Uhr:

Ein unaufmerksamer 28-jähriger Getränkelastwagenfahrer verursachte am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 3 einen Verkehrsunfall und sorgte damit für ein Verkehrschaos und Stau in beide Fahrtrichtungen. Eine Autofahrerin musste zwischen Weingarten und Grötzingen verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihr fahrende vier weitere Autofahrer konnten rechtzeitig abbremsen.

Lediglich der Fahrer eines Getränkelastwagens bemerkte die Situation zu spät, fuhr auf und schob die fünf vor ihm bereits stehenden Fahrzeuge aufeinander. Vier Autofahrer wurden leicht verletzt. Einer der Verletzten wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf zirka 100.000 Euro geschätzt. Trotz verkehrsregelnder Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Wegen der Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn erst gegen 10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Weitere Informationen folgen. Infos zu Staus rund um Karlsruhe finden Sie im ka-news-Staumelder.