Auf der A5 stockte es am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Durlach und -Nord. Wie die Polizei berichtet, waren hier zwei Sattelzüge zusammengestoßen. Personen kamen nicht zu Schaden. Allerdings kam es zu einem zwei Kilometer langen Rückstau.

Nach Aussage der Polizei war ein 33-jähriger Berufskraftfahrer gegen 3.50 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und heftig in die Betonleitwände geprallt. "Von dort wurde sein Laster wieder abgewiesen und stieß in der Folge seitlich gegen den Sattelzug eines 28-Jährigen, der zwar noch ausweichen wollte, letztlich aber die Kollision nicht mehr verhindern konnte", so die Polizei. Der Sattelzug des 33-Jährigen war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 70.000 Euro.