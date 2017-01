vor 7 Stunden Karlsruhe Umzug in den Karlsruher Zoo: Wann kommt Elefanten-Dame Maya?

Der Karlsruher Zoo ist ein Alterssitz für betagte Elefanten. Nachdem im Sommer Zirkuselefant Nanda in die Dickhäuter-WG zog, kündigte die Stadt an, ihre Zirkus-Partnerin Maya ebenfalls in den Stadtgarten holen zu wollen. Wie weit sind die Planungen inzwischen fortgeschritten?