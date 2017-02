vor 1 Stunde Karlsruhe Umzug der Leitstelle: S1- und S11-Betrieb wird nun aus Karlsruhe gesteuert

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) hat ihre Zugleitung vom Bahnhof in Ettlingen in die Leitstelle in der Gerwigstraße im Osten der Fächerstadt verlegt. Damit hat das Verkehrsunternehmen die Zusammenlegung von Fahrdiensten und Zugleitungen an einen Standort abgeschlossen.