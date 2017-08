Nachdem es im September an der Raststätte Rimberg an der A5 zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans des Karlsruher SC und Dynamo Dresden kam, sprach der DFB Strafen gegen 48 KSC-Anhänger aus. Kritiker sprechen von einer "Kollektivstrafe". Aber wann wird ein Stadionverbot ausgesprochen? Und beendet eine Einstellung des Verfahrens auch das Verbot? ka-news beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist der Zweck eines Stadionverbots?

Ein Stadionverbot ist eine Maßnahme, mit der die Sicherheit und Ordnung bei Spielen der ersten vier Ligen, des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) und des Ligaverbands gewährleistet werden soll. Darüber hinaus sollen Stadionverbote dazu führen, Ausschreitungen von auffälligen Personen zu verhindern oder zu reduzieren.

"Dazu gehört auch die Festsetzung von Stadionverboten gegen Personen, die im Zusammenhang mit dem Fußballsport, insbesondere anlässlich einer Fußballveranstaltung, in einer die Menschenwürde verletzenden Art und weise oder sicherheitsbeeinträchtigend aufgefallen sind", erklärt der DFB in seinen Richtlinien.

Wer kann überhaupt ein Stadionverbot verhängen?

Ein Stadionverbot kann grundsätzlich von den Stellen ausgesprochen werden, die das Hausrecht inne haben. Für Fußballstadien können dies der Verein selbst, der DFB oder der Ligaverband sein. Das Verbot wird dann im Namen aller ausgesprochen.

Wann wird ein Stadionverbot ausgesprochen?

Ein Stadionverbot wird vor allem immer dann ausgesprochen, wenn im Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung -in diesem Fall mit einem Fußballspiel- Straftaten begangen wurden. Bei Verstößen gegen die Stadionordnung werden in der Regel örtliche Stadionverbote erteilt.

Die Liste der Verstöße, die ein bundesweit geltendes Stadionverbot nach sich können, ist lang. Hierzu zählen unter anderem: Gefährliche Eingriffe in den Verkehr, Nötigung, Verstöße gegen das Waffengesetz, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz, Land- sowie Hausfriedensbruch, Raub- und Diebstahldelikte, Missbrauch von Notrufeinrichtungen, rechtsextremistische Handlungen oder das Abbrennen von Pyrotechnik.

Wie viele Stadionverbote gibt es derzeit?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Zunächst muss zwischen örtlichen und überörtlichen Verboten unterschieden werden. Ein örtliches Verbot ist auf einen gewissen Platz oder eine Hallenanlage beschränkt. So kann der KSC beispielsweise generell ein Verbot gegen seine Anhänger aussprechen. Darüber hinaus gibt es auch ein bundesweit wirkendes Stadionverbot.

Wie viele Fans von ihren eigenen Vereinen ausgesperrt wurden, kann nicht eindeutig beziffert werden. Eine Studie der Tagesschau zeigte, dass nicht alle Vereine offizielle Aussagen machen wollen. Nach Angaben des DFB liege die Zahl der bundesweiten Stadionverbote im Juli dieses Jahres bei 2.351, heißt es hier weiter. Wie die Karlsruher Polizei auf Nachfrage von ka-news erklärt, sind derzeit 59 bundesweite Stadionverbote gegen Fans des KSC gültig.

Kann ein Verbot auch außerhalb des Stadions erteilt werden?

Ja, das ist möglich. Entscheidend ist nicht, dass sich die Vorfälle in der Nähe einer Sportstätte ereignet haben. Es genügt, wenn es im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung zu einem Verstoß kam - so wie etwa im aktuell diskutierten Fall, der sich an einer Raststätte auf der Autobahn zugetragen hat. Nach Aussage des DFB kann ein wirksames Stadionverbot sogar dann ausgesprochen werden, wenn der Betroffene im Ausland negativ aufgefallen ist.

Wochen oder lebenslang - wie lange dauert ein Verbot?

Das hängt von der Schwere des Verstoßes ab. Je nach Schwere liegt das Stadionverbot zwischen 12 und 36 Monaten. In wiederholten schweren Fällen ist aber auch ein Verbot bis zu 60 Monate möglich. Befindet sich der betroffene in Haft, tritt das Stadionverbot erst ab der Haftentlassung in Kraft. Danach gibt es aber keine Bewährung oder dergleichen. Mit Ablauf der festgesetzten Dauer erlischt das Verbot vollständig.

Kann ich mich gegen ein Stadionverbot wehren?

Ist ein Stadionverbot festgesetzt, wird dem Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt, Stellung zu beziehen. Dies muss er schriftlich innerhalb von zwei Wochen, nachdem er Kenntnis von dem Verbot erlangt hat. Möglich ist dann auch eine mündliche Anhörung.

Die Polizei ermittelt nicht. Ist damit das Verbot aufgehoben?

Wenn das Verbot bundesweit gilt, nicht unbedingt. Wenn Platzverweise nicht beachtet, Waffen gefunden werdeb, rassistische Äußerungen fallen oder Pyrotechnik abgebrannt wird, wird ein wirksames Stadionverbot laut DFB ausgesprochen, ohne dass ein Ermittlungs- oder sonstiges Verfahren eingeleitet wurde.

Diese Regelung gilt auch, wenn die Person schon mehrfach aufgefallen ist. Nur in Ausnahmefällen kann das Verbot ausgesetzt oder aufgehoben werden, wenn der Betroffene nachweist, dass ein Verfahren eingestellt oder er freigesprochen wurde.