vor 1 Stunde Karlsruhe Überfall in der Innenstadt: Mann von zwei Unbekannten beraubt

In der Douglasstraße ist ein 42-Jähriger am Samstagabend von zwei Unbekannten beraubt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 21.50 Uhr an der Ecke Kaiserstraße/Douglasstraße zunächst von einem der beiden angesprochen worden.