vor 3 Stunden Bretten Überfall in Bretten: Räuber entkommt mit mehreren tausend Euro

Mehrere tausend Euro in Scheinen und Münzen hat ein Unbekannter am Montagmorgen beim Überfall auf eine Angestellte des Kiosks am Eingang des Kauflands in der Melanchthonstraße erbeutet. Das teilt die Polizei am Montag mit.