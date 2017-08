Am Freitag berichtet die Polizei über eine Festnahme eines Mannes, der vor rund zwei Wochen ein Wettbüro in Daxlanden überfallen haben soll. Das mögliche Motiv: Spielsucht. Wie die Staatsanwaltschaft angibt, hat er die Tat gestanden.

"Ein am Donnerstagabend im selben Geschäft festgenommener 20-jähriger Mann gestand den Raub und führte die Ermittler der Kriminalpolizei dorthin, wo er sich seiner Tatkleidung und der Waffe - bei der es sich um eine Softairwaffe handelte - entledigt hat", heißt es am Freitag in einem Pressebericht der Staatsanwaltschaft und der Polizei in Karlsruhe. Die Gegenstände konnten dann auch sichergestellt werden. Allerdings war der Verbleib der Beute von mehreren hundert Euro bisher noch nicht auszumachen.

Bei der folgenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten zudem auf selbst gebastelte Böller, die erst nach Hinzuziehung von Spezialisten des Landeskriminalamtes gefahrlos sichergestellt werden konnten. Darüber hinaus sind weitere umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden.

Täter soll selbst häufiger Gast gewesen sein

Der bereits einmal wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz auffällig gewordene Tatverdächtige wird nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Das für Raubdelikte zuständige Dezernat betreibt die weiteren Ermittlungen unter anderem auch dahingehend, ob der junge Mann noch für weitere Raubstraftaten in Betracht kommt.

Am 10. August hatte ein mit einer Sturmhaube maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter am späten Vormittag eine Angestellte bedroht und in englischer Sprache Bargeld gefordert. Zunächst waren die Fahndungsmaßnahmen ergebnislos geblieben. Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich schließlich der Verdacht gegen den 20-Jährigen, der in dem überfallenen Wettbüro selbst öfter Gast war. Als mögliches Tatmotiv kommt Spielsucht in Betracht.