Zwei bewaffnete Räuber haben am frühen Mittwochmorgen beim Überfall auf eine Tankstelle in der Karlsruher Innenstadt mehrere Tausend Euro erbeutet.

Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden männlichen Täter gegen vier Uhr die Herausgabe des Geldes mit Pistolen erzwungen haben. Anschließend seien sie zu Fuß geflüchtet. Nun werden Zeugen gesucht.

Aktualisierung, 10 Uhr:

In einer Pressemeldung gibt die Polizei nun mehr Details zum Tathergang bekannt: So seien zwei mit Pistolen bewaffnete und maskierte Männer gegen 4 Uhr in die Tankstelle in der Amalienstraße gegangen. Dort haben sie die 25-Jährige Angestellte überrascht, die gerade mit der Vorbereitung von Backwaren in einem Nebenraum beschäftigt war.

Die Männer ließen sich die Kasseneinsätze mit Bargeld um "unteren vierstelligen Bereich" in eine Sporttasche packen und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung. Eine Polizeifahndung unter Einsatz aller verfügbaren Kräften führte bislang nicht auf die Spur der Räuber.

Die Räuber werden als muskulös bis kräftig beschrieben, waren komplett schwarz gekleidet, wobei einer eine Winterjacke trug. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise werden unter 0721/9395555 entgegen genommen.