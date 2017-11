Wenn die neue Fahrradsaison startet, soll es am Karlsruher Hauptbahnhof eine neue Möglichkeit zum Abstellen der Räder geben: Die Stadt kündigt an, im Frühjahr 2018 eine große Fahrradgarage einweihen zu wollen.

Noch mehr Platz für 'wartende' Fahrräder gibt es ab Frühjahr 2018 am Hauptbahnhof. Dann soll die neue Fahrradgarage im ehemaligen Parkhaus 3 eröffnet werden. Aufgrund der Umstrukturierung des Areals südlich des Hauptbahnhofs kann das Gebäude nicht länger als Parkhaus für Autos genutzt werden.

Im Gebäude, das über den Winter entsprechend umgebaut wird, entstehen daher auf einer Fläche von 1.100 Quadratmeter über 600 Stellplätze, darunter Stellplätze für Sonderfahrräder sowie Lademöglichkeiten für E-Bikes. Zudem stehen diverse Serviceeinrichtungen bereit. Die Einfahrt befindet sich am südlichen Bahnhofsvorplatz zwischen Fautenbruch- und Schwarzwaldstraße.

Mit Einrichtung einer zusätzlichen Fahrradgarage wird die Stadt dem stetig steigenden Bedarf an Fahrradabstellmöglichkeiten insbesondere rund um den Hauptbahnhof gerecht. „Das Fahrrad ist in dieser Stadt erfunden worden – wir bemühen uns, es als zentrales Verkehrsmittel in die Zukunft zu denken. Die neue Fahrradgarage ist dabei ein wichtiger weiterer Schritt“, betont Michael Obert, Baubürgermeister und Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg.

Die Tageskarte für die Fahrradgarage liegt bei nur einem Euro, Wochen- und Jahreskarten sind für 8,50 Euro beziehungsweise 75 Euro bei der Karlsruher Fächer GmbH zu bekommen (Telefonnummer 0721/133-2401, kfg@karlsruhe.de). Kunden der bereits bestehenden Nordgarage können auch die Fahrradstation im Süden nutzen.