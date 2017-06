Trotz mehr oder minder gleichbleibender Personalstärke hat in den vergangenen Jahren die Zahl der Eingänge von Verfahren gegen Tatverdächtige zugenommen.Trotzdem ist man bei der obersten Instanz, der Generalstaatsanwaltschaft "zufrieden".

Wenn eine Straftat geschehen ist, ist es an der zuständigen Staatsanwaltschaft dafür zu sorgen, dass der Täter vor Gericht gestellt wird. Ihr obliegt die Leitung des Ermittlungsverfahrens, sie sorgt für die Erhebung der Anklage beim Strafgericht und vertritt die Anklage. Ein wachsames Auge über die Tätigkeiten der Staatsanwaltschaften in ganz Baden hat die Generalstaatsanwaltschaft, die in Karlsruhe ihren Sitz hat.

Immer mehr Fälle bei den Staatsanwaltschaften

Als Fachaufsicht der Staatsanwaltschaften und Dienstaufsicht für deren Leiter sei man mit Blick auf das vergangene Jahr zwar "zufrieden", so der Generalstaatsanwalt Uwe Schlosser. Doch gerade die Zahl der Verfahrenseingänge macht der Institution zu schaffen. Im Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, in dem neun Staatsanwaltschaften von Mosbach bis nach Konstanz liegen, wurden 2016 in 255.706 Verfahren aufgenommen.

Seit 2012 ist diese Zahl kontinuierlich gestiegen. Einzelne Delikte könne man hier nicht als Ursache ausmachen, so die Erklärung bei der Pressekonferenz am Freitag. Vielmehr seien die Eingänge aus den verschiedenen Bereichen, vom Mord bis hin zum Ladendiebstahl, angestiegen.

Aktuell spiele aber, zumindest in einem Teil, auch die aktuelle internationale Situation eine Rolle. Seit 2015 gebe es auch immer mehr Fälle von Flüchtlingen, die versuchen mit der Angabe von falschen Daten Asyl zu erlangen. Dieser Tatbestand sei aber nicht alleine für den steigenden Trend verantwortlich, betonen die Verantwortlichen.

Zu viele Fälle, zu wenig Personal

Legt ein Bürger eine Beschwerde gegen die Einstellung einer Ermittlung oder das gefällte Urteil vor Gericht ein, schaltet sich die Generalstaatsanwaltschaft ein. Diese prüft dann, ob während des Verfahrens Fehler gemacht wurden und der Vorwurf der Rechtsbeugung gerechtfertigt ist. Im vergangenen Jahr es zu 2.509 Beschwerden gegen Verfahrenseinstellungen. Aber nur bei 37 Fällen, also 1,47 Prozent, sorgt die Beschwerde für eine Aufhebung des Urteils.

Die steigende Zahl der Verfahren hat für die Mitarbeiter der Staatsanwaltschaften Konsequenzen. So liegt die Personalbedarfsdeckung, eine Zahl, die aus der Zahl der Verfahren, der Verfahrensarten und der Zahl der Mitarbeiter errechnet wird, bei 85 Prozent. Konkret heißt das: Es gibt eine Unterdeckung, es ist mehr Personal nötig, um Überstunden zu verhindern.

Ein Lichtblick gibt es allerdings: Der Landtag hat eine Aufstockung des Personal bei den Staatsanwaltschaften bewilligt. Damit werden 17 neuen Stellen im Zuständigkeitsbereich der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe geschaffen.