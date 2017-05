Der Christbaum ist ein Muss an Weihnachten. Schön geschmückt funkelt er an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen mit bunten Geschenken um die Wette - doch spätestens nach Silvester stellt sich die Frage: "Wohin mit dem Christbaum?". Hier sind die Karlsruher Sammelstellen:

Wenn Weihnachten vorbei ist, stellt sich die Frage, wie den Christbaum zu entsorgen. Wie jedes Jahr, stellt das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) im gesamten Stadtgebiet vom 25. Dezember bis zum 8. Januar dafür Plätze zur Verfügung wo die Tannen kostenlos abgelagert werden können. Das AfA bittet darum, die Bäume von Weihnachtsschmuck und Transporttüten zu befreien, da die Christbäume zu Kompost verarbeitet werden, so heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Die Sammelstellen im alphabetischen Überblick

In Beiertheim können Bäume bei der Grund- und Hauptschule in der Marie-Alexandra-Straße 51 abgelegt werden. Auch die Grund- und Hauptschule in der Grünwinkler Straße 10 in Bulach steht als Sammelplatz zur Verfügung. In Dammerstock dient der Parkplatz neben dem Polizeiposten in der Rastatter Straße als Sammelplatz.

Die Daxlander können ihre Christbäume auf der Grünfläche vor der Grund- und Hauptschule an der Ecke Holländerstraße/Turnerstraße entsorgen. Das AfA bietet in Durlach gleich mehrere Plätze an: den ASV-Parkplatz Ecke Grötzinger Straße/Liebensteinstraße, beim Durchgang zur Amthausstraße und auf der Grünfläche vor der Eva Tankstelle in der Auer Straße, in Dornwald-Untermühl auf dem Freigelände Ecke Dornwaldstraße/Lortzingstraße sowie auf dem Parkplatz beim Einkaufszentrum Bergwald. Außerdem sammelt die Jugendfeuerwehr Durlach vom 5. bis 7. Januar nach telefonischer Anmeldung die Bäume ein. Auch in Aue sammelt die Jugendfeuerwehr, und zwar am Mittwoch, 4. Januar, ab 17 Uhr, am Samstag, 7. Januar, ab 10 Uhr sowie am Mittwoch, 11. Januar, ab 17 Uhr Christbäume am Spielplatz neben dem Feuerwehrhaus ein.

In Killisfeld wird der Platz für ausrangierte Weihnachtsbäume neben der Bushaltestelle Dieselstraße eingerichtet und in Lohn-Lissen steht der Parkplatz Ecke Ellmendinger Straße/Grazer Straße zur Verfügung. Neu ist der Sammelplatz auf der Grünfläche an Max-Liebermann-Straße und Ernst-Barlach-Straße am Geigersberg. In Grötzingen sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 7. Januar, ab 8 Uhr die Christbäume ein. In Grünwettersbach können die Bäume in der Heinz-Barth-Schule in der Esslinger Straße 2 und an der Straße Zur Dorfwies 1 abgelagert werden.

In Grünwinkel gibt es Sammelplätze auf der Grünfläche vor der Schule in der Hopfenstraße 18 und auf der Grünfläche am Feuerwehrgerätehaus in der Zeppelinstraße. Die Jugendfeuerwehr sammelt am Samstag, 7. Januar, bis 9 Uhr die Christbäume in Hagsfeld ein. In diesem Stadtteil gibt es zudem einen Sammelplatz am Bauhof, Brückenstraße 10. Eine weitere Sammelaktion der Jugendfeuerwehr gibt es am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr in Hohenwettersbach - hinter dem Feuerwehrhaus.

Weitere Sammelplätze

Weitere Sammelplätze gibt es in der Innenstadt Ost auf der Grünfläche Alter Friedhof an der Ecke Kapellenstraße sowie am Lidellplatz. In der Innenstadt West können Bäume an der Leopoldschule in der Leopoldstraße 9 entsorgt werden. In Knielingen sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 7. Januar, von 8 bis 13 Uhr die Weihnachtsbäume von den Haustüren ein.

Wer in Mühlburg seinen Baum entsorgen möchte, kann dies auf der Grünfläche an der Seldeneckstraße Ecke Hardtstraße tun. In Neureut rückt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 7. Januar, von 9.30 bis 13 Uhr aus, um Christbäume einzusammeln. Sammelplätze gibt es in der Nordstadt am Waldring bei der Knielinger Allee sowie auf der Grünfläche vor der Marylandschule in der Rhode-Island-Allee, in der Nordweststadt an der Werner-von-Siemens-Schule in der Kurt-Schumacher-Straße und in der August-Bebel-Straße Ecke Kußmaulstraße sowie an der Rennbuckelschule in der Bonner Straße 22.

In Oberreut können die Bäume an der Anne-Frank-Schule in der Bonhoefferstraße 12 abgelegt werden. In der Oststadt stehen die Grünfläche vor der Tullaschule in der Tullastraße 57 sowie der Gottesauer Platz als Sammelplätze zur Verfügung. In Palmbach ist es der Parkplatz beim Friedhof, in der Rheinstrandsiedlung die Lindenallee vor der Rheinstrandhalle, in Rintheim die Jagdstraße bei der Dreschhalle und im Rintheimer Feld die Heinrich-Köhler-Schule in der Forststraße 4. In Rüppurr sind Plätze an der Riedschule in der Riedstraße 11, auf dem Gelände an der Battstraße zwischen Adalbert-Stifter-Straße und Eduard-Mörike-Straße und auf der Grünfläche am Rüppurrer Schloss ausgewiesen.

Einen Christbaumsammelplatz gibt es in Stupferich an der Grundschule am Seiteneingang Gänsbergstraße. In der Südstadt stehen Flächen an der Uhlandschule in der Schützenstraße sowie an der Nebeniusschule in der Treitschkestraße zur Verfügung. Weihnachtsbäume können in der Südstadt-Ost auf der Grünfläche in der Marie-Juchacz-Straße und Luise-Riegger-Straße sowie in der Südweststadt auf dem Platz hinter dem Konzerthaus in der Beiertheimer Allee und auf der Grünfläche vor der Beiertheimer Brücke in der Welfenstraße abgelegt werden.

Wer in der Waldstadt seinen Baum entsorgen möchte, geht auf den Parkplatz an der Bertha-von-Suttner-Straße/Albert-Schweizer-Straße, zum Schulpavillon an der verlängerten Tilsiter Straße oder zum Streugutbehälter in der Kolbergerstraße zwischen Haus-Nummer 9 und Garagenhof. In Weiherfeld steht der Belchenplatz als Sammelplatz zur Verfügung, in der Weststadt eine Fläche bei der Gutenbergschule in der Nelkenstraße sowie beim Kiosk an der Einmündung Kriegsstraße und Wichernstraße (Spielstraße). Die Wolfartsweierer können ihre Bäume bei den Glascontainern in der Rathausstraße und der Albert-Einstein-Straße ablegen. Hier sammelt die Jugendfeuerwehr zudem am Samstag, 7. Januar, zwischen 12 und 16 Uhr die Bäume ein.