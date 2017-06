vor 2 Stunden Stuttgart Tropennacht im Südwesten: Am wärmsten war es bei Karlsruhe

In Baden-Württemberg ist es in der Nacht zum Montag mancherorts tropisch warm geblieben. Am wärmsten war es in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) mit 21,1 Grad. Wenn die Temperaturen nachts nicht unter 20 Grad fallen, sprechen Meteorologen von Tropennächten.