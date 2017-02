vor 1 Stunde Karlsruhe Trickbetrügerin in Karlsruhe: Frau will Geld von älterem Ehepaar

Mit einer perfiden Masche war am Montag in Karlsruhe-Knielingen in der "Untere Straße" eine Trickbetrügerin unterwegs, die von einem Seniorenehepaar Geld forderte und sich in der Wohnung umschaute. Wie die Polizei berichtet, sei es zu keinem Schaden gekommen.