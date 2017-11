Dem siebten Himmel ganz nah: In schwindelerregender Höhe über Oedheim bei Heilbronn hat ein Karlsruher Paar am Sonntag bei leichtem Regen seine Trauringe getauscht.

Der Stuntman und Motivationscoach Marko König und seine Geschäftspartnerin Liliana Dubau schlossen den Bund fürs Leben gesichert in einem Außenlastkorb, an einem Helikopter hängend - in 250 Metern Höhe. Die beiden 48-Jährigen hatten sich vorher im Rathaus Durlach in Karlsruhe das Ja-Wort gegeben.

"Nicht nur die Frisur, sondern auch die Ehe hält in luftiger Höhe. Bei jedem Wetter und in jeder Situation", sagte König. Und hält eine in luftiger Höhe geschlossene Ehe länger? "Unsere Ehe ist für die Ewigkeit, weil sich hier zwei außergewöhnliche Menschen zusammengefunden haben, deren Konstellation einmalig ist." Beide wollen ihre "High Wedding" als Rekord ins Guinness-Buch eintragen lassen.