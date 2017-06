Der Mann, der am Montag in einer Kantine in der Durlacher Allee verstorben ist, konnte mittlerweile von der Polizei identifiziert werden. Es kam aus der Karlsruher Oststadt.

Der unbekannte Mann, der am Montagmittag in den Räumen einer Betriebskantine in der Durlacher Allee verstorben ist , konnte nach der Veröffentlichung in den Medien dank eines am Donnerstagmorgen eingehenden Leserhinweises identifiziert werden. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Der Mann war 75 Jahre alt, alleinstehend und lebte, wie die Polizei schon vermutet hat, in der Nähe der Kantine in der Oststadt.