Wie die Karlsruher Polizei auf Nachfrage von ka-news erklärt, wurde am Montagabend auf dem Sportplatz des SG Siemens ein toter Mann gefunden. Ein Verbrechen liegt laut Polizei nicht vor.

Der Mann, der unter Demenz litt, war zuvor aus einem Altersheim verschwunden. Die Polizei suchte nach dem Vermissten. Gegen 18.30 Uhr wurde der Vermisste leblos auf dem Gelände der SG Siemens gefunden. Wie ein Pressesprecher gegenüber ka-news angibt, starb der Mann eines natürlichen Todes.

Aktualisierung, 13.07 Uhr:

"Jede Hilfe kam für einen 78 Jahre alten Mann zu spät, der seit Montagnachmittag aus einem Altenheim in der Julius-Hirsch-Straße vermisst war." Das teilt die Polizei am Dienstagmittag in einer offiziellen Pressemeldung mit. Der Rentner verließ in einem unbeobachteten Moment das Altersheim und ging in unbekannte Richtung davon. Trotz sofortigen Suchmaßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden.

Gegen 18 Uhr meldete am Montagabend ein Passant eine leblose Person auf dem Sportgelände in der Hertzstraße in Karlsruhe. Durch den Notarzt konnte nur noch der Tod des Herrn festgestellt werden. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.