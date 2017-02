Es gebe keine Hinweise auf einen fremdverschuldeten Tod. Das berichten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Karlsruhe, nachdem das vorläufige Obduktionsergebnis der Leiche, die am Sonntag bei Rüppur gefunden wurde, vorliegt.

"Nach dem vorläufigen Ergebnis einer Obduktion der am Sonntag bei Rüppurr in einem Bach tot aufgefundenen 59 Jahre alten Frau haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben", heißt es in einer Pressemeldung. "Insofern kommt ein tragisches Unglücksgeschehen oder ein Suizid in Betracht."

Weitere Ermittlungen der Karlsruher Kriminalpolizei unter Einbeziehung der Ermittlungsbehörden in Berlin und Brandenburg zur Erforschung weiterer Hintergründe seien derzeit noch im Gange. Wie berichtet, war die aus Brandenburg stammende Frau seit dem 17. Januar vermisst gemeldet und vergangenen Sonntagnachmittag im teilweise gefrorenen Reiherbach zwischen Weiherfeld und Rüppurr aufgefunden worden.

Unter den kostenfreien Telefonnummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 der Telefonseelsorge finden Betroffene und Angehörige in schwierigen Lebenslagen anonyme und kompetente Hilfe rund um die Uhr. Darüber hinaus bietet der Arbeitskreis Leben Karlsruhe Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen unter der 0721/81 14 24.