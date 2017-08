Top-Klinik in Baden-Württemberg: St. Vincentius-Klinik ist ausgezeichnet

In der aktuellen Ausgabe des Focus Gesundheit werden die St. Vincentius-Kliniken als Top Klinik in Baden-Württemberg ausgezeichnet und landen unter 55 ausgezeichneten Kliniken auf Platz 19. Insbesondere die Klinik für Kardiologie, Intensivmedizin und Angiologie und die Klinik für Strahlentherapie, Radiologische Onkologie und Palliativmedizinwird von der Zeitschrift unter den Top Kliniken mit exzellentem Ruf genannt.

Die Kardiologische Klinik in den St. Vincentius-Kliniken genießt seit jeher einen exzellenten Ruf sowohl bei den niedergelassenen Kardiologen als auch bei den Patienten. Bestätigt wird dieser gute Ruf nun mit der Auszeichnung der Klinik in der Spitzengruppe der Kardiologischen Kliniken in Deutschland.

Das Leistungsspektrum umfasst die Schwerpunkte interventionelle Kardiologie, klinische Elektrophysiologie, Angiologie und Intensivmedizin. In der Klinik werden Herzschrittmacher und Defibrillatoren implantiert sowie Katheterablationsverfahren durchgeführt. In der Kardiologischen Klinik stehen zwei Herzkatheterlabore für die Therapie von Herzkranzgefäßen zur Verfügung. Knapp 9.000 Patienten werden in der Klinik pro Jahr ambulant und stationär behandelt.

Die Klinik für Strahlentherapie, Radiologische Onkologie und Palliativmedizin wurde vom Focus Gesundheit als Top-Klinik in Deutschland ausgezeichnet. Unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Johannes Claßen wird in der Klinik ein breites Spektrum bösartiger und gutartiger Tumorerkrankungen mit modernsten Therapieverfahren behandelt.

Schwerpunkte der Klinik sind die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT), die kombinierte Radiochemotherapie, Hochpräzisionsverfahren wie die stereotaktische Strahlentherapie, die zum Bespiel bei Hirn- Lungen- oder Lebertumoren zur Anwendung kommt, sowie die Brachytherapie bei Prostata-, Brust-, Lungen- und Speiseröhrenkrebs.