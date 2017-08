Tötung in Südweststadt: Haushälterin schweigt nach Festnahme

Vergangene Woche meldete die Soko "Kolping" einen Ermittlungserfolg: Im Fall der getöteten Verena Löbnitz in der Südweststadt nahmen die Ermittler am Mittwoch die 61-jährige Haushaltshilfe fest. Die Hintergründe der Tat liegen seither aber weiter im Dunkeln.

Rund 1.300 Personen hat die Polizei im Fall des Tötungsdelikts in der Albtalstraße in der Karlsruher Südweststadt befragt und überprüft. Der Verdacht erhärtete sich daraufhin gegen die 61-jährige Haushaltshilfe der Getöteten. Die Frau ist dringend tatverdächtig, Verena Löbnitz getötet und anschließend einen Brand gelegt zu haben, um die Tat zu vertuschen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch immer unklar. Wie Tobias Wagner, erster Staatsanwalt bei der Karlsruher Staatsanwaltschaft, am Montag im Gespräch mit ka-news angibt, schweigt die Haushaltshilfe nach wie vor zu den Vorwürfen. Die Frau wurde nach ihrer Verhaftung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern indes weiter an.

Das Gewaltverbrechen wurde am 18. Mai verübt. Bei den Löscharbeiten wurde eine tote Frau entdeckt, die als die Bewohnerin Verena Löbnitz identifiziert wurde. Eine anschließende Obduktion ergab dann, dass die 66-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Ihr Körper wies nach Polizeiangaben schwere Verletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie am Oberkörper auf. Nach Aussage der Ermittler war sie zum Zeitpunkt des Brandes bereits tot.