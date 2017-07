vor 5 Stunden Tödlicher Unfall in Offenburg: Mann stellt sich oberkörperfrei auf Straße

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.45 Uhr, ereignete sich auf der B 33a, Höhe Gustav-Heinemann-Brücke in Offenburg, ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.