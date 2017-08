Traurige Nachrichten aus dem Karlsruher Zoo: Der zweijährige Flusspferdbulle Karl Wilhelm ist im Zoo Dvur Králové nach einer Beißattacke eines weiblichen Flusspferds gestorben. Karl Wilhelm wurde zum 300. Stadtgeburtstag am 17. Juni 2015 im Zoologischen Stadtgarten geboren.

Erst im Juni hatte der Jubiläums-Nachwuchs Abschied von der Fächerstadt genommen. Da Karl Wilhelm mit zwei Jahren zu alt wurde, um bei seinen Eltern bleiben zu können, wurde er in den tschechischen Zoo abgegeben, wo er mit zwei Flusspferdweibchen Naturanlage bewohnte.

Immer wieder aggressives Verhalten nach Umzug

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet, war es bereits kurz nach dem Umzug zu aggressivem Verhalten eines der beiden Weibchen gegenüber Karl Wilhelm gekommen. Das sei bei einer Vergesellschaftung an sich nicht ungewöhnlich. Nachdem sich das aggressive Verhalten kurzzeitig gelegt hatte, kam es laut Pressemitteilung der Stadt zu einer heftigen Beißattacke, bei der Karl Wilhelm schwer am Hinterbein verletzt wurde.

Von den Mitarbeitern im Zoo Dvur Králové wurde der junge Flusspferdbulle ins Winterquartier gebracht und dort tierärztlich und tierpflegerisch versorgt. Dennoch starb das in Karlsruhe als Besucherliebling bekannte Tier.

"Auch wenn solch tragische Ereignisse nie bei einer Vergesellschaftung ausgeschlossen werden können, ist es für uns dennoch sehr traurig, diese Nachricht zu erhalten", betont der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Karl Wilhelm war für den Aufbau einer neuen Zuchtgruppe im Zoo Dvur Králové vom Zuchtbuchkoordinator ausgewählt worden.

Karl Wilhelm war das erste Flusspferd, das nach 14 Jahren im Karlsruher Zoo geboren wurde. Der kleine Bulle kam damals pünktlich zum 300. Stadtgeburtstag zur Welt und wurde daher nach Karlsruhes Stadtgründer benannt.