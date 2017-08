06.10.2016 06:00 Karlsruhe Tödliche Beil-Attacke: 25-Jähriger wegen Mord vor Karlsruher Landgericht

Vor dem Karlsruher Landgericht startet am heutigen Donnerstag, 6. Oktober, ein Mordprozess. Einem 25-Jährigen wird vorgeworfen, im am 10. April dieses Jahres in Rheinstetten einen 33-Jährigen mit einem Beil erschlagen zu haben.