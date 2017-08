Vom 3. bis zum 6. August fanden die diesjährigen Weltmeisterschaften im Freestyle Frisbee in Udine (Italien) statt, mit einem freudigen Ergebnis für die Fächerstadt: Die amtierenden Weltmeister des SSC Karlsruhe konnten ihren Titel erneut verteidigen.

Bei der Trendsportart Freestyle Frisbee dreht sich alles um den geschickten Umgang mit der runden Scheibe. Ziel ist es, möglichst kreative Tricks durchzuführen. Diese werden nach Schwierigkeit, Ausführung und künstlerischem Ausdruck bewertet.

Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft im italienischen Udine schaffte das Team des SCC Karlsruhe erneut den Sprung an die Weltspitze. Florian Hess, Alexander Leist und Christian Lamred überzeugten mit kreativen Tricks und viel Finegrspitzengefühl und konnten so ihren WM-Titel in der Kategorie "Coop" verteidigen.

Auch in der Disziplin "Pairs" ging die Mannschaft aus Karlsruhe nicht leer aus. Während sich Alexander Leist mit seinem Partner Randy Silvey aus den USA den zweiten Platz und damit die Silbermedaille sichern konnte, erlangten die SSCler Florian Hess und Christian Lamred den dritten Platz.