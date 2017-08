Dieses Jahr verleiht die Stadt Karlsruhe zum sechsten Mal in Folge den Tierschutzpreis für engagierte Bürger, die sich vorbildlich für das Wohlergehen der Tiere einsetzen. Hierfür können ab sofort Vorschläge eingereicht werden.

Egal ob im Verein, in einem Verband oder als Privatperson: Viele Bewohner der Fächerstadt engagieren sich vorbildlich für den Schutz von Tieren. In einer Pressemitteilung erklärt die Stadt Karlsruhe, dass sie sich auch dieses Jahr wieder für dieses Engagement der Bürger bedanken will und lobt deshalb zum sechsten Mal in Folge ihren Tierschutzpreis aus.

Der Preis wird für allerlei Tätigkeiten vergeben, welche den Tierschutzgedanken in die Tat umsetzen, beispielsweise für die Betreuung und Pflege von Wildtieren oder für die Schaffung von Unterkünften für hilfsbedürftige Tiere, so die Stadt.

Vorschläge für mögliche Preisträger können ab sofort beim Ordnungs- und Bürgeramt in der Karlsruher Oststadt, Alter Schlachthof 5, oder per Mail an luv@oa.karlsruhe.de abgegeben werden. Zusätzlich liegen hierfür nach Angaben der Stadt am 7. Oktober beim Karlsruher Tierschutztag in der New-York-Straße 3-7 Vorschlagslisten aus.